Erstellt am Donnerstag, 10. November 2016

Videopremiere: „Dim Days Of Dolor“ von Sirenia mit neuer Sängerin

[HEUTE 16:00 h]

Dunkle Grüße aus dem hohen Norden überbringen. Mastermind Morten Veland hat sich für das neue Album der Melancholie verschrieben. Knapp zwei Jahre nach der Veröffentlichung von „The Seventh Path Of Life“ präsentiert er nun den Titeltrack „Dim Days Of Dolor“ aus dem gleichnamigen Album, welches morgen erscheint [Bestellung hier ], samt passendem Videoclip. Neue Interviews mit Sirenia lest Ihr in der aktuellen Novemberausgabe von Sonic Seducer sowie im kommenden Mag.Mit „Dim Days Of Dolor“ feiert die neue Sängerin der norwegischen Dark Metal-Institution Premiere. Emmanuelle Zoldan ist auf den Opernbühnen Europas zuhause und stand Sirenia bereits seit längerer Zeit als Chorsängerin zur Verfügung. Im düsteren Clip beweist die dunkelhaarige Schönheit auch ihr schauspielerisches Talent und findet sich inmitten von Schlossszenen mit ihren Bandkollegen, sowie als verstorbene Geliebte des Protagonisten wieder.O-Ton Jan Erik: „We are proud to finally get this video out in the field. It was shot in beautiful Stockholm city together with director Owe Lingwall. Dim Days is by far the most catchy and rock oriented song on the album, but have no fear metalheads, far more darker and heavier stuff coming your way.“„Dim Days Of Dolor“ feiert heute seine Videopremiere. Den Videoclip seht Ihr hier: