Erstellt am Donnerstag, 10. November 2016

Coming soon: Sonic Seducer Edition Depeche Mode mit XXL-Wandkalender und CD - limitiert auf 999 Exemplare

Fans vonkönnen sich auf einemit großem Special zum 30. Jubiläum des Kultalbums „Black Celebration“ freuen! Wir gehen zurück in der Zeit und erzählen, wie es damals war, was das Album so besonders macht und holen das 1986er Konzert in Münster zurück ins Gedächtnis. Bebildert mit Fotos aus der guten alten Zeit. Außerdem lest Ihr alles Wissenswerte zum kommenden Longplayer „Spirit“ und zur Global Spirit Tour 2017.Highlight des aufSpecials ist einzum Ausklappen: Der ideale Begleiter für alle Fans durch das Depeche Mode-Jahr 2017, das bereits jetzt für mächtig Furore sorgt!Hinzu kommt die„30 Years Of Black Celebration” – eine Compilation mit exklusiven Depeche Mode Coverversionen.Tracklist:01. Leæther Strip - Black Celebration (Seduced Edit)02. Dead When I Found Her - Fly On The Windscreen03. Randolph's Grin - A Question Of Lust04. And Then She Came - Sometimes05. Agent Side Grinder - A Question Of Time06. Torul - Stripped07. Forced To Mode - Here Is The House (live)08. MRDTC - New DressLieferbar ist die Edition + Kalender und CD ab Anfang Dezember 2016, erhältlich jedoch nur in unserem Online-Shop und nicht im Zeitschriftenhandel. Die Vorbestellung ist ab sofort möglich.