„Love Like Lies“: Aesthetic Perfection veröffentlichen neue Single als Download und auf Tape

Mastermind Daniel Graves gründete vor einiger Zeit sein eigenes Label Close To Human, über welches er im Juli die clubtaugliche Single „LAX“ veröffentlichte. Am 02. Dezember erscheint ein neuer Output von, der auf den Namen „Love Like Lies“ hört und sich in gewohnt düster-poppiger Weise mit dem Thema Beziehungen auseinandersetzt.Die vier Tracks umfassende Single enthält Remixe des russischen Produzenten CHVRN, des im London ansässigen Electro-Künstlers MXD BLD und des schwedischen Electropop-Trios Auto Auto, mit denen Aesthetic Perfection auch schon auf Tour waren. Den Song wird es ledlich per Download geben, eine auf 100 Stück limitierte Kassetten-Edition kann exklusiv auf Bandcamp vorbestellt werden.Tracklist:01. Love Like Lies02. Love Like Lies (CHVRN Remix)03. Love Like Lies (MXD BLD Remix)04. Love Like Lies (Auto Auto Remix)

