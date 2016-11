Verlosung: Gewinnt Tickets für das Knock Out Festival mit Eisbrecher und Saltatio Mortis!

Harte Gitarrenriffs beschert dasin Karlsruhe kurz vor Weihnachten. Mit Headlinern wieundsowie weiteren namhaften Acts ist das Event, das am 17. Dezember 2016 in der Schwarzwaldhalle über die Bühne gehen wird, hochkarätig besetzt, sodass Rock-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Ihr wollt dabei sein? Dann beteiligt Euch jetzt an unserer Verlosung und gewinnt 2x2 Eintrittskarten für das Festival.Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist, eine Postkarte an die Redaktion oder eine E-Mail mit dem Betreff "Knockout" anzu schreiben, Einsendeschluss ist der 30. November 2016. Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann direkt im TICKETSHOP Eintrittskarten erwerben.

