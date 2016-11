Erstellt am Montag, 07. November 2016

„Anthology: A Very British Band“: Das Beste von The Human League / Tour startet kommende Woche

gelten als eine der schillerndsten Bands der Achtziger. Mit „Anthology: A Very British Band“ erscheint am 18. November eine Retrospektive in drei verschiedenen Versionen. Alle Formate sind mit dem Artwork von Pete McKee, einem gefeierten Künstler aus Sheffield, versehen. Er beschreibt das Trio um Sänger Philip Oakey so: „Der Look von The Human League war absolut einzigartig und innovativ und er sorgte auch für einige der überraschendsten Momente bei Top of the Pops – Momente, die unsere Väter wütend machten, aber für uns eine Inspiration waren. Ich habe mich sehr gefreut, das Artwork für diese fantastische Anthologie zu designen. Ich wollte The League als die Stil- und Modeikonen zeigen, die so viele von uns während der 80er so begeistert haben."Die 3-LP-Edition umfasst ein Half-Speed-Mastering von Miles Showell, ein 20-seitiges Booklet mit einem neuen Essay von David Buckley, der die Biografien von David Bowie und Kraftwerk verfasst hat, sowie seltene Memorabilia und Fotos. Die Deluxe-Version enthält 30 Songs verteilt auf 2 CDs, inklusive sieben bisher unveröffentlichte Edits. Ebenso ist das 20 Seiten umfassende Booklet samt Fotos enthalten. Die Super Deluxe Edition enthält das Material der Deluxe-Version, sowie 21 Promovideos, 24 BBC Auftritte von Top Of The Pops, Wogan und Later With Jools. Desweiteren enthält diese Edition ein 58-seitiges Hardcover Buch mit einem neuen Essay von David Buckley, Memorabilien und seltenen Fotos.Ab Mitte November sind The Human League auf von Sonic Seducer präsentierter Tour:15.11. Köln, Gloria19.11. Berlin, Huxley’s Neue Welt20.11. Hamburg, Fabrik