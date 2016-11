Erstellt am Montag, 07. November 2016

Einzigartige Aktion: Lord Of The Lost versteigern unveröffentlichten Song auf Ebay

Gemeinsam mit Neill von der Band Erdling habenden Song „One In A Million“ geschrieben, eingespielt und in den Hamburger Chameleon Studios produziert. Veröffentlicht wurde das Musikstück aber noch nicht. Die Band um Sänger Chris Harms hat sich entschieden das Werk auf Ebay zu versteigern und ihn so den Besitzer wechseln zu lassen. Durch die Auktion sollen die Produktionskosten gedeckt und Geld für den kommenden Videodreh zu „In Silence“, das unter der Regie von Matteo Fabbiani, der auch schon für die Videos zu „Afterlife“, „Six Feet Underground“ und „Full Metal Whore“ zuständig war, entstehen soll, gesammelt werden.Die Band sagt über ihre einzigartige Aktion: „'One In A Million' wird es niemals auf CD zu kaufen geben, niemals bei iTunes herunterzuladen oder bei Spotify anzuhören geben. Er wird nur ein Mal den Besitzer wechseln. Noch gehört er uns, bald kann er einem von euch gehören. Es liegt in eurer Hand, ob Ihr den Song ein Leben lang nur selbst hört, Euren Freunden zeigt - ohne damit Gewinn zu erzielen, bei Soundcloud, YouTube und Co. dem Rest der Welt zur Verfügung stellt, oder entscheidet, dass wir den Song strikt auf Euren Wunsch irgendwann mal ins Live-Programm aufnehmen dürfen. Es läge selbst in Eurer Macht, den Song nur ein einziges Mal zu hören um ihn danach zu vernichten. Alles nur für diesen einen Augenblick.“Auch in der aktuellen Ausgabe von Sonic Seducer sind Lord Of The Lost mit Exklusivmaterial vertreten. Gemeinsam mit Subway To Sally haben sie die „Eisheilige Nacht 2016“- EP eingespielt und sich an Coverversionen von „Sin“ (Nine Inch Nails) sowie „Where The Wild Roses Grow“ (Nick Cave) gewagt. Die überaus gelungenen Resultate sind auf der zweiten CD-Beilage von Sonic Seducer 11/2016 - jetzt im Handel oder Onlineshop - zu hören.Nur im Onlineshop erhältlich ist außerdem ein Set bestehend aus dem Magazin und beiden CDs sowie einer auf 499 Stück limitierten Picture-Vinyl-Ausgabe der „Eisheilige Nacht“-EP mit einem exklusiven Bonustrack. Diese Picture-Vinyl ist weder einzeln noch irgendwo anders erhältlich.Ebenso könnt Ihr das limitierte Posterset mit allen fünf Teilen des fast drei Meter breiten Megaposters inklusive aller Autogrammkarten erwerben. Das Schmuckstück ist auf 249 Exemplare begrenzt und in unserem Onlineshop zu finden.