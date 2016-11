Erstellt am Freitag, 04. November 2016

Killing Joke auf Deutschlandtour: Tickets und Vinylalben zu gewinnen!

In wenigen Tagen kommen die Post-Punk-Urgesteine um Frontmann Jaz Coleman nach Deutschland, um ihren Fans zu beweisen, dass sie live nichts verlernt haben. In Originalbesetzung werdenihr 2015 erschienenes Album „Pylon“ vorstellen, fünf Konzerte stehen in Deutschland auf dem Programm, präsentiert von Sonic Seducer.Zur Feier des Tages verlosen wir 3 x das hervorragende Album „Pylon“ auf Vinyl (mit Bonustrack!) plus jeweils 2 Tickets für eine Stadt nach Wahl, ausgenommen der erste Termin in Karlsruhe. Wer im Lostopf landen möchte, sendet bis spätestens Freitag, den 11.11.2016 eine E-Mail mit dem Betreff „No Joke“ an. Wir drücken die Daumen!Die Dates:06.11. Karlsruhe, Substage19.11. München, Theaterfabrik23.11. Hamburg, Fabrik03.12. Köln, Kantine04.12. Berlin, Huxley's Neue WeltWer kein Glück hat, bekommt Tickets noch im Vorverkauf