Erstellt am Freitag, 04. November 2016

ASP: Veröffentlichungs-Doppelschlag / „Intimus“-Tourdaten für 2017

Heute ist ein Festtag für Fans von! Gleich zwei neue Releases stellen die Gothic Novel Rocker in die Regale der Läden beziehungsweise die Datenbanken der Mailorder: Die zum vollständigen Longplayer erweiterte ehemalige EP „ GeistErfahrer “ sowie das Livealbum „ Live... auf rauen Pfaden “, jeweils in verschiedenen Editionen. Mastermind Asp stand uns Rede und Antwort zum aktuellen VÖ-Doppelschlag. Das Interview lest Ihr in Sonic Seducer 11/2016 - jetzt im Handel oder direkt im Online-Shop erhältlich.Doch kaum waren die einen Projekte vom Tisch, da plante man im Hause ASP bereits die ersten für 2017 - und was für welche! Mit den „Rar & Pur“-Konzerten im Rahmen ihrer Jubiläumstour überraschte die Band ihre Fans, die schon lange nach einer Wiederholung der intimen Shows rufen. Und siehe: Die Magie der reinen, handgemachten Musik ohne synthetische Klänge soll wiederbelebt werden! Im Frühjahr geht es auf „Intimus“-Tour durch teils vergleichsweise kleine Locations und verbunden mit Autogrammstunden. Das Abschlusskonzert am 15.04. in Wuppertal wird (als einziges) bestuhlt sein und mitgefilmt werden.Die Termine in der Übersicht:16.03.17 A-Salzburg, Rockhouse17.03.17 München, Backstage18.03.17 CH-Zürich, Dynamo19.03.17 Reutlingen, Kulturzentrum franz.K23.03.17 Leipzig, Täubchenthal24.03.17 Dresden, Alter Schlachthof25.03.17 Jena, F-Haus26.03.17 Nürnberg, Hirsch06.04.17 Hamburg, Mojo Club07.04.17 Kiel, Die Pumpe08.04.17 Potsdam, Waschhaus09.04.17 Köln, Gloria13.04.17 Karlsruhe, Substage14.04.17 Frankfurt/M., Batschkapp15.04.17 Wuppertal, Historische Stadthalle