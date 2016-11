Erstellt am Donnerstag, 03. November 2016

Deine Lakaien: Tournee und neue Releases mit exklusivem Inhalt zum 30. Jubiläum

Drei Jahrzehnte: Eine lange Zeit, die das einzigartige Duo mittlerweile aktiv ist. Ihr Weg von den ersten Songs über hohe Chartsnotierungen bis zum Feuilleton war nicht immer einfach, doch Ernst Horn und Alexander Veljanov brachten das Kunststück zustande, sich nie zu verbiegen zu müssen und dennoch stetig neu erfinden zu können.Vor wenigen Tagen erschien mit „XXX. The 30 Years Retrospective“ ein umfassender musikalischer Rückblick, der die außergewöhnliche Karriere von Ernst Horn und Alexander Veljanov in all ihren Facetten nachzeichnet. Für die 4CD-Box haben sie auch so manche Rarität aus ihren Archiven gekramt, darunter Coverversionen und experimentelle Stücke. Bestellung und Details hier In wenigen Wochen folgt eine auf 499 Exemplare limitierte Doppelsingle auf 7“-Picture-Vinyl. Darauf zu finden sind die Songs „Europe“ im „New European Mix“ sowie der exklusive „Piano-Mix“ von „Gone“. Das Sammlerstück ist einzig im Set mit Sonic Seducer Ausgabe 12/2016 erhältlich und kann ab sofort vorbestellt werden >> zum Shop Sonic Seducer widmete Deine Lakaien den Titel seiner aktuellen Ausgabe. „Zum Erfolg beigetragen hat vermutlich, dass wir ziemlich individuell klingen. Wir haben wenig nachgeahmt und haben wenig Nachahmer. Diese Unverwechselbarkeit ist sicherlich ein Glücksfall für uns. Und dass es Lieder gibt, die von den Leuten durchs Leben mitgenommen werden. Wir haben aber auch vieles getan, um nicht allzu erfolgreich zu werden“, so Sänger Veljanov unter anderem im ausführlichen Interview, welches Ihr in Sonic Seducer 11/2016 lest.Ab Januar 2017 gehen Deine Lakaien auf Tour, präsentiert von Sonic Seducer. Dabei setzen Ernst Horn und Alexander Veljanov nicht auf möglichst viele, sondern auf wenige, qualitativ hochwertige Konzerterlebnisse in handverlesenen Sälen, um ihren Fans eine besondere Live-Atmosphäre zu bieten. Sechs Termine sind vorerst geplant:14.01.17 Bochum, Jahrhunderthalle21.01.17 München, Herkulessaal22.01.17 Stuttgart, Hegel-Saal15.04.17 Hamburg, Laeiszhalle17.04.17 Berlin, Philharmonie01.05.17 Leipzig, Gewandhaus