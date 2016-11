Erstellt am Donnerstag, 03. November 2016

Versengold: DVD „Live in Hamburg“ erscheint am Freitag / Jetzt drei Exemplare gewinnen!

Im vergangenen Jahr entertenmit „Zeitlos“ die offiziellen deutschen Albumcharts und landeten damit den bisher größten Erfolg der Bandgeschichte. Was dann folgte, war eine ausgiebige Tour in Deutschland und Österreich, die die sieben Musiker in 18 verschiedene Städte führte. Ihren Höhepunkt fand die Konzertreihe in Hamburg, wo in Anwesenheit von knapp 1000 Fans das Grünspan zum Kochen gebracht wurde. Diesen denkwürdigen Abend veröffentlichen Versengold jetzt auf DVD.Ab dem 04.11.2016 ist „Live in Hamburg“ erhältlich und zeigt die komplette, mehr als zweistündige Show der Band. Dargeboten wurden dabei nicht nur Stücke aus „Zeitlos“, sondern ein Querschnitt der beliebtesten Songs des Septetts. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Live-DVD liefert der fünfminütige Trailer:Wir verlosen 3 Exemplare von „Live in Hamburg“. Wer zu den glücklichen Gewinnern zählen möchte, schreibt uns bis zum 11.11.2016 eine E-Mail mit dem Stichwort „Versengold“ an. Mit ein wenig Glück zieht unsere Glücksfee Euren Namen und Ihr könnt schon bald im heimischen Wohnzimmer den Folk-Klängen der Bremer lauschen.