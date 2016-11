Erstellt am Mittwoch, 02. November 2016

Live und im Studio: Subway To Sally und Lord Of The Lost machen gemeinsame Sache!

In sechs Wochen ladenwieder zu ihren. Los geht es am 17. Dezember in Dresden, wo die von Sonic Seducer präsentierte Festival-Tour startet. Kalt wird hier und bei den folgenden Terminen mit Sicherheit niemandem werden, dafür sorgt das starke Programm neben Eric Fish und seinen Mannen: Eluveitie aus der Schweiz sind ebenso dabei wie die Folk-Rocker von Vroudenspil und natürlich, die ausgemachten Garanten für wahre Livespektakel.Zur Einstimmung haben Subway To Sally und Lord Of The Lost auch im Studio gemeinsam gearbeitet und sich an „Sin“ von Nine Inch Nails sowie an Nick Caves „Where The Wild Roses Grow“ nicht nur gewagt, sondern damit schon jetzt gewonnen. Ihre Coverversionen dieser beiden Evergreens sind schlicht fantastisch geworden! Zu finden sind diese exklusiv auf der drei Tracks umfassenden „Eisheilige Nacht 2016“-EP, die gratis der aktuellen Ausgabe von Sonic Seducer als zweite CD beiliegt - erhältlich im Handel oder direkt hier im Onlineshop Sammler aufgepasst: Nur im Onlineshop erhältlich istein Set bestehend aus dem Magazin und beiden CDs sowie einer auf-Ausgabe dermit einem. Diese Picture-Vinyl ist weder einzeln noch irgendwo anders erhältlich.A1: Subway To Sally & Lord Of The Lost „Sin“A2: Subway To Sally & Lord Of The Lost „Sin“ (Formalin Remix)B1: Chris Harms & Scarlet Dorn „Where The Wild Roses Grow“B2: Chris Harms & Scarlet Dorn „Where The Wild Roses Grow“ (Orchestral Version) – Vinyl-exklusiv!