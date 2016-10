Erstellt am Freitag, 28. Oktober 2016

In Extremo: „Quid Pro Quo – Live“ ab Dezember / Single & Videoclip „Lieb Vaterland, magst ruhig sein“

„Nach der intensiven Studiozeit im Frühjahr haben sich für uns die Ereignisse regelrecht überschlagen. Erst die Warm-Up-Shows mit unseren Fans, dann die Nummer eins, gefolgt von der Tour durch Russland - wir hatten einfach das dringende Bedürfnis, uns für diesen herzlichen Zuspruch gebührend zu bedanken“

Nach ihrem Nummer-eins-Charterfolg „Quid Pro Quo" werden In Extremo ein Livealbum folgen lassen, das auf einem Mitschnitt des Auftritt der Mittelalter-Rocker am 30. September im Kölner Palladium beruht. „Quid Pro Quo – Live" umfasst 17 Songs und erscheint am 02. Dezember als Doppel-CD im Digipak inklusive des Studioalbums sowie als reine Konzert-CD im Jewelcase, begründen In Extremo ihren Entschluss, genanntes Livealbum zu veröffentlichen. Zur jüngsten Singleauskopplung „Lieb Vaterland, magst ruhig sein", veröffentlichten In Extremo heute einen Videoclip.

Tourdaten:
28.10. Erfurt, Thüringenhalle
29.10. Berlin, Columbiahalle
16.12. Köln, MS Rheinenergie
17.12. Köln, MS Rheinenergie