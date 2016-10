Erstellt am Donnerstag, 27. Oktober 2016

Willkommen im Dunkelrestaurant: „The Blinding Dark“ von Covenant kommt / alle Details

Bevor die Electro-Spezialisten am 04. November ihr nächstes Album „The Blinding Dark“ veröffentlichen, trafen sich Eskil Simonsson und Joakim Montelius vonmit ausgewählten Pressevertretern im Berliner Dunkelrestaurant

Unsicht-Bar, um über ihre neuen Songs und vieles andere zu sprechen.



„Ich habe in meiner Karriere sehr viele Interviews gegeben, wahrscheinlich mehr als tausend. Die Dark Room-Interviews kommen aber garantiert in meine ewige Top 5, denn wenn du ein Gespräch führst, während du nicht mal deine eigene Hand vor den Augen sehen kannst, wirst du plötzlich extrem konzentriert. Plötzlich fängst du an, dem Gegenüber zu vertrauen, und führst Gespräche viel offener. Und ich weiss, dass es den Journalisten genauso ging. Jeder sollte dieses Erlebnis mal mit einem guten Gesprächspartner ausprobieren. Ich verspreche, es wird Euch umhauen!”, erinnert sich Joakim an die besondere Situation.



Covenant „The Blinding Dark“

Tracklist



01. Fullwell

02. I Close My Eyes

03. Morning Star

04. Cold Reading

05. A Rider On A White Horse

06. Interlude

07. Dies Irae

08. Sound Mirrors (Fulwell)

09. Interlude

10. If I Give My Soul

11. Summon Your Spirit



