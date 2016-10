Erstellt am Donnerstag, 27. Oktober 2016

Comeback: Elegant Machinery melden sich mit neuer EP „I“ zurück / Hörproben

Seit der Veröffentlichung ihres bisher letzten Albums „A Soft Exchange“ im Jahr 2008 ist es um die schwedische Vorzeige-Synthiepop-Gruppeziemlich ruhig geworden. Nach internen Differenzen löste sich die Formation 2011 auf. Zwar spielte Sänger Robert Enforsen in der Zwischenzeit mehrfach auf verschiedenen Festivals und gab Solokonzerte, aber neues Material von Elegant Machinery blieb weiterhin aus.Fünf Jahre nach der Trennung wagen die Schweden jetzt erneut ein überraschendes Comeback – mit einer neuen EP namens „I“. Veröffentlicht wurden die vier Songs digital via Bandcamp . Über Facebook kündigte Robert Enforsen an, dass mit „II“ und „III“ weitere EPs in Arbeit sind – und wer weiß, vielleicht folgt ja irgendwann doch noch der ursprünglich für 2011 angekündigte fünfte Langspieler der Band, deren aktuelle Besetzung Leslie Bayne und Produzent Jonas Kröjtz komplettieren.