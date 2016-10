Erstellt am Donnerstag, 27. Oktober 2016

Ticketverlosung: „Eisheilige Nacht 2016“ mit Subway To Sally und Lord Of The Lost

4 x 2 Tickets zu gewinnen

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Es ist inzwischen gute Tradition:laden im Dezember zu einem ganz besonderen Indoor-Event. Die von Sonic Seducer präsentiertebietet auch dieses Jahr eine hervorragende Besetzung. Das musikalische Spektrum des Festivalreihe reicht von Folk-Metal bis Dark Rock; neben Subway To Sally bereichernunddas illustre Line-up. Zur Einstimmung auf die Konzerte ist dievon Subway To Sally & Lord Of The Lost unverzichtbar. Erhältlich ist die CD mit Coverversionen beliebter Klassiker von Nick Cave und Nine Inch Nails ausschließlich als Beilage der Novemberausgabe von Sonic Seducer (ab 28.10. im Handel). Alle Details zum Produkt und zur Bestellung Auch als Limited Edition mit zusätzlichererhältlich, auf der neben den auf der EP enthaltenen Songs ein weiterer exklusiver Track zu hören ist. Limitiert auf 499 Exemplare weltweit!Nur IM SHOP.



Eintrittskarten für die „Eisheilige Nacht 2016“ gibt’s im TICKETSHOP oder Ihr beteiligt Euch an unserer Verlosung und gewinnt mit ein wenig Glück ein Ticket für Euren Wunschtermin.Wir verlosen 4 mal freien Eintritt für jeweils 2 Personen. Was Ihr dafür tun müsst? Ganz einfach: Schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Kalt wie Eis“ anund lasst uns wissen, welches der folgenden Konzerte Ihr besuchen möchtet, Einsendeschluss ist der 15. November 2016.(Subway To Sally, Lord Of The Lost, Eluveitie, Vroudenspil)16.12. Gießen, Hessenhallen17.12. Dresden, Alter Schlachthof22.12. Filderstadt, FILharmonie23.12. CH-Pratteln, Z726.12. Bochum, RuhrCongress27.12. Würzburg, Posthalle28.12. Bielefeld, Ringlokschuppen29.12. Bremen, Pier 230.12. Potsdam, Metropolishalle