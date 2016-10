Erstellt am Mittwoch, 26. Oktober 2016

„Live At Download Paris 2016“: Hörprobe der exklusiven EP von Apocalyptica

Wie es klingt, wennmit vollem Streichereinsatz Metal-Klassiker wie „Refuse / Resist“ von Sepultura und „Seek And Destroy“ von Metallica covern, bewiesen die Finnen zuletzt beim Download Festival in Paris. Exklusiv bei deezer.com ist in voller Länge eine EP zu hören, die einen Mitschnitt des genannten Auftritts umfasst. Die Soundqualität einer Studioproduktion bietet „Live At Download 2016 Paris“ zwar nicht, dafür vermitteln die Songs einen unverfälschten Eindruck der Liveatmosphäre. Die Tracklist umfasst folgende Lieder:01. Reign of Fear02. Refuse / Resist03. I'm not Jesus04. House of Chains05. Shadowmaker06. Inquisition Symphonie07. Seek and Destroy08. Hall of the Mountain King