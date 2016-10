Erstellt am Mittwoch, 26. Oktober 2016

„Wir schreiben Geschichte“: Der neue Videoclip von Stoneman feiert Premiere

Nichts ist in Stein gemeißelt, nicht einmal der Sound, denverkörpern. Mikki Chixx und seine Jungs sind immer für eine Überraschung gut, für ihr neues Album „Steine“ coverten sie beispielsweise den Malaria!-Klassiker „Kaltes klares Wasser“.Mikki erinnert sich: „Diesen Song durften wir vor einiger Zeit schon für die Sonic Seducer Sonderausgabe „ Man spricht Deutsch “ covern. Er musste nun unbedingt mit auf ,Steine’ drauf! Das Original ist absolut geil, aber unsere Version ist noch einen kleinen Tick besser – sofern man das überhaupt sagen darf.“Zum Opener ihres jüngsten Longplayers haben Stoneman ein Video gedreht, das jetzt seine Premiere feiert:Für die kommende Tour, die von Sonic Seducer präsentiert wird, haben sich Stoneman einiges vorgenommen: „Die Setlist wurde ausschließlich aus ,Steine’ und ,Goldmarie’ gebaut – plus einer kleinen Überraschung“, verrät Mikki Chixx. Die Termine:09.11. AT-Wien, Down Under10.11. München, Backstage Café11.11. Dresden, Puschkin Club12.11. Stuttgart, Club Zentral13.11. Frankfurt/M., Nachtleben15.11. CH-Zürich, Ebrietas16.11. Hannover, Lux17.11. Leipzig, Hellraiser18.11. Hamburg, Logo19.11. Bochum, Rockpalast20.11. Berlin, Musik & FriedenEin ausführliches Interview mit Stoneman findet Ihr in der Oktoberausgabe von Sonic Seducer! Erhältlich IM SHOP.