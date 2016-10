Sonic Seducer präsentiert: Lacrimas Profundere und A Life Divided auf „Hope Is Human“-Tour

Doppelt hält besser, das gilt auch auf der Bühne.undmachen gemeinsame Sache und gehen 2017 zusammen auf Headlinertour. „Die Idee geistert schon lange durch unsere Köpfe. Wir kennen uns alle schon seit vielen Jahren – da wird es sicher die eine oder andere spontane Überraschung auf der Bühne geben“, freut sich Gitarrist Tony Berger, für den die Tour eine besondere Herausforderung bereithält, denn Berger ist Mitglied beider Bands.Eines ist gewiss: „Jede Band wird eine volle Show spielen. Es gibt bei dieser ganz besonderen Tour keine Vorband – wer zuerst spielt, wird von Stadt zu Stadt entschieden“, so Jürgen Plangger, der Frontmann von A Life Divided. Am 19. Januar 2017 geht’s los, folgende Konzerte sind geplant:19.01.17 CH-Wetzikon, Hall Of Fame20.01.17 Kaiserslautern, Kammgarn21.01.17 Bochum, Matrix27.01.17 Nürnberg, Hirsch28.01.17 Leipzig, Hellraiser03.02.17 Aschaffenburg, Colos Saal04.02.17 Stuttgart, Das Cann05.02.17 Augsburg, Spectrum09.02.17 Berlin, Bi Nuu10.02.17 Hamburg, Grünspan11.02.17 Hannover, MusikzentrumEintrittskarten für die „Hope Is Human Tour“ sind im TICKETSHOP erhältlich.

Erstellt am Dienstag, 25. Oktober 2016

