Erstellt am Montag, 24. Oktober 2016

„In Castellis“: Saltatio Mortis gehen 2017 auf Burgentour

Mit zwei Nummer-eins-Alben in Folge habeneindrucksvoll bewiesen, das mit ihnen jederzeit zu rechnen ist. Nicht nur im Studio, sondern auch auf der großen Bühne, denn wo die Spielleute auftreten, herrscht alles andere als Totentanz.Ihre Livequalitäten werden Lasterbalk,Alea & Co. 2017 erneut unter Beweis stellen: Unter dem Motto „In Castellis“ kehren Saltatio Mortis im kommenden Sommer zu ihren Wurzeln zurück - nicht etwa mit einer gewöhnlichen Club- und Hallentour, sondern mit einem besonderen Konzertprogramm, das auf ausgewählten Burgen und Festungen präsentiert wird.Auf dem Programm steht ein umfangreiches Best Of Set, das sowohl Akustisches als auch Rockiges umfasst. Unterstützt wird die Band von Versengold, die als Special Guest mit dabei sein werden – Sonic Seducer präsentiert die Termine:14.07.17 Wertheim, Burg Wertheim15.07.17 Klaffenbach, Wasserschloss22.07.17 Creuzburg Burg Creuzburg28.07.17 [in Planung]19.08.17 Magdeburg, Festung MarkEintrittskarten sind bereits erhältlich und können direkt im TICKETSHOP bestellt werden.