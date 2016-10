Mit ihrem vierten Album „ Neuntöter “ (auch als Gratisprämie zum Abo erhältlich) setzen Unzucht ihren musikalischen Weg konsequent fort. Nachdem Diebe den Bus der Band im Vorfeld der Veröffentlichung in Barcelona aufgebrochen und sowohl den Laptop mit den neuen Songs als auch die Sicherungskopien entwendet hatten, ist das Album inzwischen im Handel.„Wir arbeiten oft am Limit. Durch den Verlust der Daten war es schon ein bisschen sehr krass, aber wir haben es geschafft“, erzählt Frontmann Daniel Schulz, der mit Unzucht ab November eine Headliner-Tour startet, bevor die Band 2017 als Special Guest die ebenfalls von Sonic Seducer präsentierte „Sturmfahrt“-Konzertreise von Eisbrecher bereichern wird. Folgende Termine stehen demnächst an: 17.11. Osnabrück, Bastard Club18.11. Köln, Essigfabrik19.11. München, Backstage20.11. Frankfurt/M., Nachtleben24.11. Leipzig, Moritzbastei25.11. Hamburg, Knust26.11. Bochum, Matrix01.12. Nürnberg, Hirsch02.12. Stuttgart, Cann03.12. Kaiserslautern, Kammgarn09.12. Berlin, BiNuu10.12. Hannover, Béi Chéz HeinzEin ausführliches Interview mit Unzucht gibts jetzt in Sonic Seducer 10-2016 , Eintrittkarten für die Tour sind direkt imerhältlich.Foto: Tom Row

Erstellt am Montag, 24. Oktober 2016

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Sonic Seducer präsentiert: Unzucht auf "Neuntöter"-Tour Sonic Seducer präsentiert: Unzucht auf „Neuntöter“-Tour Mit ihrem vierten Album „Neuntöter“ (auch als Gratisprämie zum Abo erhältlich) setzen Unzucht ihren musikalischen Weg konsequent fort. Nachdem Diebe den Bus der Band im Vorfeld der

"The Hardest Heart": In Strict Confidence mit neuem Album / Tracklist & Cover „The Hardest Heart“: In Strict Confidence mit neuem Album / Tracklist & CoverMit den Videoclips zu „Everything Must Change“ und „Somebody Else's Dream", zwei Songs ihres kommenden Longplayers, ließen In Strict Confidence bereits vor einigen Wochen...

Top-Angebot: Jahresabo verschenken und hochwertigen In Ear-Hörer von Teufel als Prämie erhalten Top-Angebot: Jahresabo verschenken und hochwertigen In Ear-Hörer von Teufel als Prämie erhalten Jetzt schon an Weihnachten denken: Wir schenken Euch einen hochwertigen Aureol Fidelity In Ear-Kopfhörer der Marke Teufel im Wert von rund 100 Euro,...

Videopremiere: "La Pluie Et Le Beau Temps" von Nouvelle Vague Videopremiere: „La Pluie Et Le Beau Temps“ von Nouvelle Vague Im weitesten Sinn zwischen New Wave und Easy Listening bewegen sich die Lieder, die Marc Collin und Olivier Libaux mit ihrem Cover-Projekt bearbeiten, mit dem sie bereits Klassikern wie...

Exklusiv & limitiert: Die OOMPH!-Chronik von Sonic Seducer / Coverartwork steht fest Exklusiv & limitiert: Die OOMPH!-Chronik von Sonic Seducer / Coverartwork steht fest Augen auf! Das Coverartwork der kommenden OOMPH!-Chronik von Sonic Seducer liegt seit heute in finaler Version vor. Wir zeichnen für Euch die einzigartige...

Johnny Deathshadow: Exklusive Video-Premiere von "Black Clouds, Dark Hearts" Johnny Deathshadow: Exklusive Video-Premiere von „Black Clouds, Dark Hearts“ Industrial Metal mit je einem erfrischenden Schuss Goth, Horror Punk und Death Rock gefällig? Dann ist Johnny Deathshadow genau die richtige Band. Die 2010 in Hamburg...

Verstörend, düster und schön: "Stillborn" von Efterklang / PREMIERE! Verstörend, düster und schön: „Stillborn“ von Efterklang / PREMIERE! Mit „Stillborn” erscheint das dritte Vorabstück aus dem kommenden Album von Efterklang, welches in Gemeinschaftsarbeit mit Karsten Fundal entstand. „LEAVES - The Colour Of...

Große Verlosung: Konzertkarten und Meet & Greet mit Schandmaul zu gewinnen! Große Verlosung: Konzertkarten und Meet & Greet mit Schandmaul zu gewinnen! Mit ihrem grandiosen Nummer-eins-Erfolg „LeuchtFeuer“ gehen Schandmaul demnächst auf Headliner-Tour, ab Oktober stehen zahlreiche Konzerte in Deutschland auf dem Programm. Wir...

Sonic Seducer präsentiert: Excalibur – The Celtic Rock Opera mit Eric Fish u.v.a. Sonic Seducer präsentiert: Excalibur – The Celtic Rock Opera mit Eric Fish u.v.a. Merlin, der Magier, ist nahzu jedem ein Begriff. Ihm sowie der Legende von König Artus und den Rittern der Tafelrunde ist die von Komponist Alan Simon mit großem...