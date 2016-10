Erstellt am Freitag, 21. Oktober 2016

„The Hardest Heart“: In Strict Confidence mit neuem Album / Tracklist & Cover

Mit den Videoclips zu „Everything Must Change“ und „Somebody Else's Dream", zwei Songs ihres kommenden Longplayers, ließenbereits vor einigen Wochen und Monaten anklingen, wohin die Reise geht: Hart, aber herzlich wirkten die ersten Eindrücke von „The Hardest Heart“, so der Name ihres kommenden Albums, das am 25. November erscheinen wird.Mal aggressiv elektronisch, mal emotional-melancholisch inszeniert, verspricht das Werk überaus abwechslungsreich zu werden. „The Hardest Heart“ erscheint als Standardversion im Digipak, als Doppel-CD-Box inklusive des Albumklassikers „Face The Fear“ auf Kassette sowie diversen Buttons, Stickern und weiteren Gimmicks. Vinyl-Liebhaber greifen direkt zur 2-LP-Edition mit Gatefold-Cover. In Strict Confidence „The Hardest Heart“Tracklist01. Frozen Kisses02. Everything Must Change03. Somebody Else´s Dream04. Destroy Something Beautiful05. Time06. Herz07. Land Of Grace08. DoubleFaced09. Letzter Wille10. Erde Ade11. Ask Your Soul12. Coming Closer