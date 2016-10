Erstellt am Donnerstag, 20. Oktober 2016

Videopremiere: „La Pluie Et Le Beau Temps“ von Nouvelle Vague

Im weitesten Sinn zwischen New Wave und Easy Listening bewegen sich die Lieder, die Marc Collin und Olivier Libaux mit ihrem Cover-Projekt bearbeiten, mit dem sie bereits Klassikern wie Joy Divisions „Love Will Tear Us Apart“ und The Cures „A Forest“ ein frisches Antlitz verliehen.In den letzten Jahren konzentrierten sichauf Live-Auftritte und andere Projekte, nun waren sie wieder im Studio: Der bereits im September veröffentlichten EP „Athol Brose“ wird am 04. November ihr neues Album „I Could Be Happy“ folgen, auf dem neben Coverversionen diverser (Post-)Punk-Klassiker erstmals auch eigene Songs zu hören sein werden.Das entspannt inszenierte Video zum Song „La Pluie Et Le Beau Temps“ (feat. Élodie Frégé) feiert bereits heute seine Premiere.