Videopremiere: „La Pluie Et Le Beau Temps“ von Nouvelle Vague Im weitesten Sinn zwischen New Wave und Easy Listening bewegen sich die Lieder, die Marc Collin und Olivier Libaux mit ihrem Cover-Projekt bearbeiten, mit dem sie bereits Klassikern wie...

Exklusiv & limitiert: Die OOMPH!-Chronik von Sonic Seducer / Coverartwork steht fest Augen auf! Das Coverartwork der kommenden OOMPH!-Chronik von Sonic Seducer liegt seit heute in finaler Version vor. Wir zeichnen für Euch die einzigartige...

Johnny Deathshadow: Exklusive Video-Premiere von „Black Clouds, Dark Hearts“ Industrial Metal mit je einem erfrischenden Schuss Goth, Horror Punk und Death Rock gefällig? Dann ist Johnny Deathshadow genau die richtige Band. Die 2010 in Hamburg...

Verstörend, düster und schön: „Stillborn“ von Efterklang / PREMIERE! Mit „Stillborn” erscheint das dritte Vorabstück aus dem kommenden Album von Efterklang, welches in Gemeinschaftsarbeit mit Karsten Fundal entstand. „LEAVES - The Colour Of...