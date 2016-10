Erstellt am Donnerstag, 13. Oktober 2016

Johnny Deathshadow: Exklusive Video-Premiere von „Black Clouds, Dark Hearts“

Industrial Metal mit je einem erfrischenden Schuss Goth, Horror Punk und Death Rock gefällig? Dann istgenau die richtige Band. Die 2010 in Hamburg gegründete Formation wird nach der 2013er EP „Blood And Bones“ am 21. Oktober endlich ihren ersten Langspieler „Bleed With Me“ auf den Markt bringen. Vollprofis wie JP Genkel (Lacrimosa) und Marcel Zürcher (Die Krupps) wirkten an dessen Enstehung mit, als Produzent agierte Alex Henke (Dark Age).Schon heute präsentieren wir Euch das Video zu „Black Clouds, Dark Hearts“, welches von Sean Jewall konzipiert und gedreht wurde, der auch schon am Clip der ersten Auskopplung „Kill The Lights“ beteiligt war. Im Video sieht man die maskierte Band in einem düsteren, verlassenen Haus, und im Gegensatz zum Vorgänger-Track, der sich tanzbar gestaltete und Clubpotenzial aufwies, zeigen sich Johnny und seine untote Bande hier von ihrer harten, metallischen Seite.O-Ton des Frontmanns: „'Black Clouds, Dark Hearts' ist ein Appell an die schwarze Szene im allgemeinen und ihre Nischenszenen im Speziellen zusammenzuhalten und die Kunst oder den Respekt vor dieser nicht aufgrund von Ignoranz und Schubladendenken sterben zu lassen. Kunst ist immer Kampf - und Musik heutzutage ganz besonders. Macht es euch gegenseitig nicht schwerer als nötig!”Viel Spaß mit der Premiere!Mehr über die Senkrechtstarter in unserer kommenden Ausgabe!