Erstellt am Donnerstag, 13. Oktober 2016

Verstörend, düster und schön: „Stillborn“ von Efterklang / PREMIERE!

Foto: Tine Reingaard

Mit „Stillborn” erscheint das dritte Vorabstück aus dem kommenden Album von, welches in Gemeinschaftsarbeit mit Karstenentstand. „LEAVES - The Colour Of Falling” wird ab dem 04. November 2016 auf CD oder limitiertem blauen Vinyl erhältlich sein. Im Sommer 2015 wurde die außergewöhnliche, mysteriöse Oper gleichen Namens mit dem Happy Hopeless Orchestra 16 Mal vor ausverkaufter Kulisse im Atombunker des ehemaligen Kopenhagener Stadtkrankenhauses aufgeführt. Besucher erlebten ein überaus packendes und atmosphärisches Event.Auch „Stillborn” geht mit so schauerlichen wie wunderschönen Arrangements, dem Text von Ursula Andkjær Olsen und dem Gesang von Sopranistin Katinka Fogh Vindelev tief unter die Haut. Sonic Seducer präsentiert den Videoclip zum Stück:In Deutschland werden Efterklang and The Happy Hopeless Orchestra mit ihrem aktuellen Programm vorerst leider nicht live zu erleben sein, doch einige Termine finden Anfang 2017 in nicht allzu weiter Entfernung statt:22.03. DK-København, Store Vega23.02. SWE-Uppsala, Uppsala Konsert & Kongress02.03. NL-Eindhoven, Muziekgebouw03.03. NL-Groningen, De Oosterpoort04.03. NL-Rotterdam, De Doelen05.04. NL-Amsterdam, Muziekgebouw09.03. GB-London, Barbican10.03. BE-Brüssel, Ancienne Belgique