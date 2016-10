Erstellt am Donnerstag, 13. Oktober 2016

Große Verlosung: Konzertkarten und Meet & Greet mit Schandmaul zu gewinnen!

Mit ihrem grandiosen Nummer-eins-Erfolg „LeuchtFeuer“ gehendemnächst auf Headliner-Tour, ab Oktober stehen zahlreiche Konzerte in Deutschland auf dem Programm. Wir bieten Euch die Chance, live und hautnah dabei zu sein und verlosen 5 x freien Eintritt für jeweils 2 Personen für ein Konzert Eurer Wahl.Schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Schandmaul“ an, nennt Euren Wunschtermin und gehört mit etwas Glück zu den Gewinnern. Einsendeschluss ist der 20. Oktober 2016.Sollte es die Losfee besonders gut mit Euch meinen, erwartet Euch sogar ein persönliches Treffen! Alle Teilnehmer haben zusätzlich die Chance, ein Meet & Greet mit Schandmaul zu gewinnen – inklusive Backstageführung und Teilnahme am gemeinsamen Catering. Folgende Termine stehen zur Auswahl:27.10. Hannover, Capitol28.10. Leipzig, Haus Auensee18.11. Wiesbaden, Schlachthof19.11. Bochum, RuhrCongress25.11. Bremen, Pier 226.11. Berlin, Columbiahalle02.12. Rastatt, Stadthalle03.12. Bielefeld, Ringlokschuppen04.12. Saarbrücken, Garage09.12. Nürnberg, Löwensaal10.12. Köln, Palladium16.12. Stuttgart, Theaterhaus17.12. München, Zenith03.02.17 Magdeburg, Theater04.02.17 Rostock, M.A.U. Club10.02.17 Memmingen, Kaminwerk11.02.17 Ulm, Roxy18.02.17 Kaiserslautern, Kammgarn19.02.17 Kassel, 130bpm (Musiktheater)23.02.17 Frankfurt/M., Batschkapp24.02.17 Erfurt, Stadtgarten25.02.17 Dresden, Schlachthof10.03.17 AT-Graz, Orpheum11.03.17 AT-Wien, Arena05.08.17 Hamburg, StadtparkEintrittskarten gibts auch im TICKETSHOP.

