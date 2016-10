Erstellt am Donnerstag, 13. Oktober 2016

Sonic Seducer präsentiert: Excalibur – The Celtic Rock Opera mit Eric Fish u.v.a.

Merlin, der Magier, ist nahzu jedem ein Begriff. Ihm sowie der Legende von König Artus und den Rittern der Tafelrunde ist die von Komponist Alan Simon mit großem Bombast inszenierte Rockopergewidmet, die ab Dezember in vielen großen Städten zu sehen sein wird.Gleichermaßen an Mittelalter-, Rock- und Folk-Fans gerichtet, bieten die teils interaktiven Shows eine Mischung aus Tanz, Akrobatik, Schwertkampf und keltisch inspirierten Klängen. Zwölf Musiker, unter ihnen Eric Fish (Subway To Sally) und Moya Brennan (Clannad), garantieren im Zusammenspiel mit dem Bohemian Symphony Orchestra Prague ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse. Die Termine:01.12. München, Olympiahalle02.12. CH-Basel, St. Jakobshalle03.12. Nürnberg, Arena04.12. Freiburg, Rothaus-Arena06.12. Erfurt, Messe07.12. Köln, Lanxess Arena08.12. Stuttgart, Porsche Arena09.12. Frankfurt/M., Festhalle11.12. Dortmund, Westfalenhalle13.12. Berlin, Mercedes Benz Arena14.12. Bremen, ÖVB-Arena15.12. Hamburg, Barclaycard Arena16.12. Leipzig, Arena