Erstellt am Mittwoch, 12. Oktober 2016

NOYCE™: Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bandbestehen im November

Foto: Simone Horn

Nach dem Ende der Wave-Band Silent Gift beschlossen Oliver Goetz und Florian Schäfer, weiterhin gemeinsame musikalische Sache zu machen. Sie gründeten, um mehr musikalische Freiheiten zu haben. Alben wie „The White Room“ , „Coma“ und „Un:Welt“ folgten, sowie Touren im Vorprogramm von VNV Nation und Diary Of Dreams. Auch auf diversen Szene-Festivals wie dem M'Era Luna oder Autumn Moon war die Band anzutreffen und konnte seine Fanbasis ständig vergrößern.Das neue Album „Love Ends“ wird zu Beginn des Jahres 2017 erscheinen, das Bestehen der Formation seit 20 Jahren wird aber schon in diesem Jahr gefeiert. Am 12. November steigt die Jubiläumsfeier im Düsseldorfer Stahlwerk, bei welcher nicht nur neue NOYCE™-Songs zum Einsatz kommen werden, sondern auch jede Menge musikalische Gäste den Abend versüßen. Mit dabei sind Beyond Obsession und Adam Is A Girl. Im Anschluss darf auf der Aftershow-Party noch das Tanzbein geschwungen werden.