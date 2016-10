Erstellt am Mittwoch, 12. Oktober 2016

Videopremiere: „Utterings/The Clearing" von Ascetic:!

Düster und verstörend wirkt der neue Clip der im australischen Melbourne gegründeten und inzwischen in Berlin lebenden Post-Punk-Formation, die sich 2013 mit ihrem Debütalbum „Self Initiation“ erstmals ins Gespräch brachte. „Das große Thema unseres ersten Albums war der Zusammenbruch der Identität. Um ehrlich zu sein, war das damals stark beeinflusst von LSD“, gesteht Sänger und Bassist August Skipper, dessen neueste Experimente rein musikalischer Natur sind.Auf dem zweiten Ascetic:-Album „ Everything Is Becoming “ setzt sich die Band mit musikalischen und persönlichen Selbstfindungsprozessen auseinander. Die beiden Songs, denen ihr aktuelles Video gewidmet ist, sind darauf ebenfalls zu hören. Erstmals zu sehen ist der Clip an dieser Stelle: