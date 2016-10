Erstellt am Mittwoch, 12. Oktober 2016

„The 12th Hour“: Sirenia veröffentlichen Lyricvideo / neues Album im November

Anfang der 2000er gründete Mastermind Morten Veland die Gothic Metal-Formation. Nur ein Jahr später erschien das erste Album „At Sixes And Sevens“, dem noch unzählige weitere Langspieler der Norweger folgen sollten. Im vergangenen Jahr veröffentlichte das Quartett „The Seventh Life Path“, dem am 11. November „Dim Days Of Dolor“ folgen wird.Auf dem neuen Album wird Emanuelle Zoldan, die bislang nur im Hintergrund wirkte, erstmals als Frontstimme zu hören sein. Einen Vorgeschmack liefert der Song „The 12th Hour“, welches die Nordlichtermit einem Lyricvideo versehen haben. Bandkopf Veland über das neue Album: „Wir sind sehr aufgeregt wegen des neuen Albums. Es fühlt sich an, als wären wir wirklich in der Lage gewesen, das Ziel, was wir uns gesetzt haben, mit diesem Album zu erreichen. Die Produktion und der Klang waren noch nie besser und die Vocals kommen aus einer ganz anderen Liga. Wir glauben, dass jeder Song auf dem Album seine eigene Persönlichkeit besitzt. Du hast 'Dim Of Days' nicht wirklich verstanden, bevor du dir nicht jeden Song der Platte angehört hast, aber 'the 12th Hour' gibt mit Sicherheit einen guten Eindruck des neuen Sirenia-Sounds.“