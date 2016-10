Erstellt am Mittwoch, 12. Oktober 2016

Dieses Wochenende: Letzte Details zum Autumn Moon Festival in Hameln

Hochkarätige Bands, ein vielseitiger Mystic Halloween Market und zahlreiche Workshops gehören zu den Highlights dess am 14., 15. und 16. Oktober in Hameln. Neben einer weltexklusiven Show von Zombie Boy und Konzerten namhafter Acts wie Moonspell, Das Ich, Christian Death, Welle: Erdball und vielen anderen steht auch eine Autumn Moon Cruise mit dem Weserdampfer Holzminden auf dem Programm – wer zwischen den Auftritten der einzelnen Bands Entspannung sucht, sollte sich das Angebot genauer ansehen.Der Mystic Halloween Market steht bis 16. Oktober auch Besuchern offen, die keine Eintrittskarte für das Festival besitzen. Für einige Konzerte können vor Ort jedoch Einzeltickets erworben werden – welche Shows das betrifft, kann an der Abendkasse in der Rattenfängerhalle erfragt werden. Heimreisenden in Richtung Hannover und Paderborn steht am zweiten Festivaltag sogar ein Late Night Busservice zur Verfügung.