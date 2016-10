Erstellt am Dienstag, 11. Oktober 2016

Videopremiere: Fiddler’s Green mit feurigem neuen Clip zu „Down“

Drei Jahre haben sich die sechs Herren vonZeit gelassen, um an den Songs für ihre neue Platte „Devil's Dozen“ zu feilen. Herausgekommen ist ein Album, das sich mehr als hören lassen kann. Haben Albi und seine Mannen sich bei ihrem 13. Studiolangspieler Mühe gegeben? Aber hallo! Mit neuem Produzententeam, bestehend aus Jörg Umbreit und Vincent Sorg (Die Toten Hosen, In Extremo, Broilers) am Start, lassen es die Speedfolker kräftig krachen. Und wo die Vorgängeralben noch von Traditionals durchzogen sind, wird bei „Devil's Dozen“ auf andere musikalische Stile gesetzt. Lasst Euch überraschen!Passend zum schwarz und rot gehaltenen Albumcover, das einen gehörnten Schädel zeigt, hat das Sextett im Clip zu „Down“ auf Feuer in den Bandperformance-Szenen gesetzt. Der Track, der ruhig und fast schon melancholisch mit Violineneinsatz beginnt, schwingt schon nach einigen Takten in einen Gute-Laune-Song um. Neben Feuer sind auch hübsche weibliche Protagonistinnen und natürlich Fiddler's Green zu bewundern. Wir wünschen viel Vergnügen!Ab November gehen Fiddler's Green auf von Sonic Seducer präsentierte Tour:03.11. AT-Wörgl, Komma04.11. AT-Wien, Szene05.11. AT-Flenz, Sublime19.11. CH-Pratteln, Z 702.12. München, Tonhalle03.12. Losheim, Eisenbahnhalle04.12. Frankfurt/M., Batschkapp09.12. Hamburg, Große Freiheit 3610.12. Berlin, Postbahnhof15.12. Würzburg, Posthalle16.12. Erfurt, Stadtgarten17.12. Köln, Live Music Hall13.01.17 Oberhausen, Turbinenhalle14.01.17 Hannover, Pavillon20.01.17 Stuttgart, LKA Longhorn21.01.17 Nürnberg, Löwensaal26.01.17 Gießen, Hessenhalle27.01.17 Leipzig, Haus Auensee28.01.17 Dresden, Alter Schlachthof