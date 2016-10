Erstellt am Dienstag, 11. Oktober 2016

Depeche Mode: Neues Album „Spirit“ erscheint im Frühjahr 2017 / Start der Welttournee wenige Wochen darauf

Im italienischen Mailand findet in diesen Minuten eine Presskonferenz von und mitstatt. Nach einer kurzen Begrüßung und ein paar Scherzen verkündeten Dave Gahan, Martin Gore und Andy Fletcher, dass sie in Santa Barbara und New York während der vergangenen Monate ein neues Album aufgenommen haben. Im Anschluss wurden Snippets von vier Songs gespielt, die stilistisch am ehesten an „Delta Machine“ anknüpfen und sich sehr vielversprechend gestalten. Eines der hitverdächtigen Stücke heißt „Where Is The Revolution?“ Das Album wird den Namen „Spirit“ tragen und im zeitigen Frühjahr 2017 erscheinen.Kurz darauf gehen Depeche Mode unter dem Banner „Global Spirit Tour“ auf Europatournee. Zunächst stehen 32 Konzerte in 21 Ländern auf dem Programm, die meisten davon in großen Stadien. Am 05. Mai startet die Tour in Stockholm, das erste Deutschlandkonzert findet Ende Mai in Leipzig statt. Weitere Stationen in Deutschland sind unter anderem Köln, Berlin, Schalke und Hannover. Eine Amerika-Tour wird sich anschließen.Der Vorverkauf startet am Freitag dieser Woche 10.00 Uhr.05.05. SWE-Stockholm, Friends Arena07.05. NL-Amsterdam, Ziggo Dome09.05. B-Antwerpen, Sportpaleis12.05. F-Nizza, Stade Charles-Ehrmann14.05. SLO-Ljubljana, Dvorana Stožice17.05. GR-Athen, Terra Vibe Park20.05. SK-Bratislava, Štadión Pasienky22.05. HU-Budapest, Groupama Aréna24.05. CZ-Prag, Eden Aréna May27.05. Leipzig, Festwiese29.05. F-Lille, Stade Pierre-Mauroy31.05. DK-Kopenhagen, Telia Parken03.06. GB-London, London Stadium05.06. Köln, RheinEnergieStadion09.06. München, Olympiastadion11.06. Hannover, HDI Arena18.06. CH-Zürich, Letzigrund Stadion20.06. Frankfurt, Commerzbank-Arena22.06. Berlin, Olympiastadion25.06. I-Rom, Stadio Olimpico27.06. I-Mailand, Stadio San Siro29.06. I-Bologna, Stadio Rentao Dall’Ara01.07. F-Paris, Stade de France04.07. Gelsenkirchen, Veltins-Arena06.07. SP-Bilbao, BBK Live Festival08.07. POR-Lissabon, NOS Alive Festival13.07. RU-St. Petersburg, SKK15.07. RU-Moskau, Otkritie Arena17.07. BEL-Minsk, Minsk-Arena19.07. UKR-Kiew, Olimpiyskiy National Sports Complex21.07. POL-Warschau, PGE Narodowy23.07. RUM-Cluj-Napoca, Cluj ArenaDepeche Mode-Fans, die sich die Zeit bis zur Tour bzw. bis zur Veröffentlichung des neuen Studioalbums angenehm vertreiben möchten, denen empfehlen wir die neue Sonic Seducer Sonderedition ICONS, welcher als besondere Beilage diemit exklusiven Coverversionen beiliegt.