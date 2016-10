Erstellt am Freitag, 07. Oktober 2016

Faderhead: Neue EP „Anima In Machina“ zum Download / kostenlos anhören

Zehn Jahre sind seit dem ersten Album vonvergangen. Der „FH1“ folgten „FH2“ und „FH3“ und Songs wie „Dirtygrrrls/Dirtybois" und „Tzdv“ sind anhaltende Clubkracher. Ruhig wird es um Faderhead nie, hat er doch in diesem Jahr schon das Album „FH-X“ veröffentlicht und geht bald mit Covenant auf Tour. Doch eine neue EP hätte wohl so schnell auch niemand erwartet.Seit gestern ist „Anima in Machina“ auf dem Markt und kann munter heruntergeladen werden. Wer ein physisches Release bevorzugt, für den hat Meister Sami auch das passende Angebot parat: Wenn genügend Interessenten zusammen kommen, wird eine limitierte Auflage an CDs hergestellt. Wer ein Exemplar haben möchte, sollte sich beeilen, denn nur bis zum 09. Oktober werden Vorbestellungen entgegen genommen. Weitere Informationen findet Ihr auf der EP-Seite Für alle, die in die EP hineinhören möchten, gibt es hier die passende Gelegenheit: