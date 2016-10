Erstellt am Freitag, 07. Oktober 2016

Kein Märchen: Among The Weeds veröffentlichen neues Album nach fünf Jahren Pause / Trailer online

Eine Stimme mit Wiedererkennungswert, Synthesizer und Gitarren: Das ist, was den Sound vonausmacht. Seit mehr als fünf Jahren hat man nichts von dem Trio aus Portland gehört, doch das hat jetzt ein Ende: Am 21. Oktober veröffentlichen Rose Z Vine, Moose und David K Anderson ihre neue Platte „This Is No Fairytale“.Die Band hat neue Songs geschrieben und gemeinsam mit Krischan Wesenberg, den man vor allem von Rotersand kennt, noch einmal überarbeitet. Das Ergebnis sind elf brandneue Tracks, in die ihr hier schon einmal hineinhören könnt:Mehr Snippets von „This Is No Fairytale“ findet ihr im Albumplayer:01. Event Horizon02. Frail03. The Trap04. Lucid Dreamer05. Weakness06. Skinny Bitch07. Mr Shadow08. Culture Of Chaos09. Lament10. In The Garden11. Tin12. Frail (Lyronian Clubmix)13. Frail (AlaskaHighway Remix)14. Skinny Bitch (Kennedy Remix)15. Frail (Autoaggression Clubmix)16. Frail (Kennedy vs. Klangvähig Remix)