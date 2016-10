Christian Death: Eintrittskarten für Konzerte zu gewinnen!

Sie verkörpern den Death Rock wie keine zweite Band:gehen wieder auf Tour und werden nach einigen Gigs in Italien und Österreich diesen Monat auch Konzerte in Deutschland spielen. Zusammen mit Whispers In The Shadow werden die US-Amerikaner in folgenden Städten zu sehen sein:14.10. Dresden, Bunker15.10. Hameln, Autumn Moon16.10. Köln, MTC17.10. Frankfurt/ M., Das Bett [ TICKETS 19.10. Berlin, Bi Nuu20.10. Hamburg, KlubsenWer noch keine Eintrittskarte für die von Sonic Seducer präsentierte Tour besitzt, hat jetzt die Chance, eine zu gewinnen: Wir verlosen je 3 Tickets für die Shows in Köln, Berlin und Hamburg. Um dabei zu sein, müsst Ihr lediglich eine E-Mail mit dem Betreff „Christian Death“ anschicken und ein wenig Losglück haben. Einsendeschluss ist der 12. Oktober 2016, 12.00 Uhr.

