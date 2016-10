Sonic Seducer präsentiert: Hämatom live / neuer Videoclip zu „Wenn der Hammer fällt“

Pünktlich zur Tour zum aktuellen Album „Wir sind Gott“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz erscheint heute die großzügig bestückte Touredition jenes Erfolgswerks, welches im Frühjahr einen hervorragenden Platz 5 der deutschen Charts erreichen konnte. Neben den 13 bekannten Brachialnummern präsentieren Nord, Ost, Süd und West fünf brandneue Songs sowie eine Live-DVD. Beim Auftritt im Teufel-Flagshipstore in Berlin hatten Hämatom exklusiv das komplette Album sowie einen der neuen Songs vor begeisterten Fans gespielt.Neu ist auch der Videoclip zu „Wenn der Hammer fällt“ [feat. MC Basstard], welcher krass und entsprechend so ausgefallen ist, wie man es vonerwartet:Live sind Hämatom zunächst als Support-Act der „Quid pro Quo 2016“-Tour von In Extremo zu erleben, danach geht’s auf eigene Headliner-Tour, präsentiert von Sonic Seducer:27.10. Hamburg, Markthalle28.10. Osnabrück, Hyde Park29.10. Berlin, Frannz Club03.11. Hannover, Musikzentrum04.11. Dresden, Strasse E05.11. Leipzig, Hellraiser06.11. A-Wien, Szene10.11. CH-Bern, Gaskessel11.11. Memmingen, Kaminwerk12.11. Kaiserslautern, Kammgarn17.11. Ludwigsburg, Rockfabrik18.11. Essen, Weststadthalle19.11. Köln, Live Music Hall

