Erstellt am Donnerstag, 06. Oktober 2016

Siva Six: Viertes Studioalbum „Dawn Of Days“ im Anmarsch

Es war ein wenig ruhig um das griechische Electro-Duogeworden, nachdem sie 2013 die EP „Superstition“ veröffentlicht hatten. Doch Stille bedeutet nicht immer Nichtstun: Am 11. November werden Z und U-RI ihren vierten Langspieler namens „Dawn Of Days“ veröffentlichen, dessen Songs dem ewigen Kampf zwischen Licht und Finsternis gewidmet sind.Neben dem typischen Siva Six-Sound begegnen den Hörern auf der neuen Platte traditionelle östliche Instrumente wie Oud und Yayli Tambur. Diese wurden von G. Diamantopoulos eingespielt, mit dem die Band diesmal zusammengearbeitet hat. Für die Gitarrenparts der Coverversion des „28 Days Later“-Titelthemas „Twenty Eight“ hat Boog von Junksista zum Saiteninstrument gegriffen. Neben Clubtracks wie “Αποκάλυψις” und „Daylord“ sollen sich auf „Dawn Of Days“ auch ruhigere Titel wie „Until Death Reunites Us“ befinden.Tracklist:01. To The Light02. Daylord03. Apocalypsis04. The Dead Walk The Earth05. Twenty Eight (feat. Boog / Junksista)06. Transcendence07. High On Low08. The False Prophet09. Superstition (2K16 Edit)10. Forever11. Until Death Reunites Us (feat. G. Diamantopoulos)12. The Messenger (feat. G. Diamantopoulos)