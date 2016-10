„Another Fall From Grace“: Gewinnt 5 x 2 Tickets für die Herbsttour von The Mission

„Jubiläen sind toll, wenn man verheiratet ist oder Geburtstag feiert. Für Bands sind sie nur eine Ausrede, um mehr T-Shirts zu verkaufen“, findet Wayne Hussey, für den es auch nach drei Jahrzehnten im Geschäft immer noch vor allem um eines geht: die Musik.Mit ihrem am 30. September veröffentlichten Album „ Another Fall From Grace “ (auch als Gratisprämie zum Abo) gehenab 19. Oktober auf Tour. Sonic Seducer präsentiert die Konzerte und verlost 5x2 Tickets! Schreibt bis spätestens 12. Oktober eine E-Mail mit dem Betreff „Mission erfüllt“ an, nennt darin Euren Wunschort und gehört mit ein wenig Glück zu den Gewinnern.19.10. CH-Lausanne, Les Docks21.10. Hamburg, Markthalle22.10. Berlin, Postbahnhof25.10. AT-Wien, Szene27.10. München, Backstage29.10. Köln, EssigfabrikEin ausführliches Interview zum jüngsten Longplayer der Band um Wayne Hussey findet Ihr in der aktuellen Oktoberausgabe von Sonic Seducer inkl. demAuch alsinklusive einererhältlich! Darauf enthalten sind ein exklusiver, von Mark Gemini Thwaite erschaffener Remix des Songs „Met-Amor-Phosis“ mit Backing Vocals von HIM-Frontmann Ville Valo sowie „Tyranny Of Secrets“.A] Met-Amor-Phosis [MGT Dogs Bollocks Remix] feat. Ville Valo (HIM)B] Tyranny Of SecretsNur 499 Exemplare, exklusiv im Onlineshop. ZUM ARTIKEL

Erstellt am Donnerstag, 06. Oktober 2016

