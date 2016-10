„Brother Death“: [:SITD:] veröffentlichen Hörproben der neuen EP

Inmitten der Planung für ihr Jubiläums-Event, das am 15. Oktober in Oberhausen stattfindet und mit welchem das Bestehen der Band seit 20 Jahren gemeinsam mit den Fans gefeiert werden soll, habenauch die Veröffentlichung ihrer „Brother Death“-EP nicht aus den Augen verloren. Am 14. Oktober erscheint das 10 Tracks umfassende Minialbum, von dessen Inhalt Ihr jetzt schon einen ersten Eindruck erhaltet.Durch die Remixe von Solar Fake, Solitary Experiments und Klangstabil bekommen Klassiker der Bandgeschichte einen neuen Anstrich und auch in bisher unveröffentlichte Songs wie „Brother Death“, „Mundlos“ oder „Incendium“ darf hineingehört werden. Wen die Snippets überzeugt haben, der kann das neue [:SITD:]-Werk bei Dark Dimensions vorbestellen und muss sich entscheiden, ob er den Download oder die limitierte Digipak-Version bevorzugt.

