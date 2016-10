Videopremiere: „Komm mit“ von dArtagnan im Original oder als Unheilig-Remix

Mit „Seit an Seit“ in der GOLD-Edition erscheint am 14. Oktober 2016 großzügiger Nachschub von: Die Neuauflage des Erfolgswerks enthält neben dem bisherigen Album ganze drei neue Songs als Bonus, sowie einen Remix von „Komm mit“, den niemand Geringere als Unheilig produzierten. Ein komplettes, zwölf Titel umfassendes Livealbum auf einer zweiten CD gibt es obendrein. Vorbestellung hier dArtagnan, Die drei Freunde aus Nürnberg singen von großen Taten, von Heldenmut und schönen Frauen – eben von jenen kleinen und großen Themen, die damals wie heute die Menschen beweg(t)en. Für „Komm mit“ haben sich die Musketier-Rocker um Frontmann und Texter Ben Metzner von dem Traditional der „Merseburger Zaubersprüche“ beeinflussen lassen. Textlich löst sich die Band natürlich von der Vorlage und für einen neuen stilistischen Anstrich sorgten Unheilig. So lasset Euch verzaubern vom Clip zu diesem mystisch-eingängigen Stück – ob im Original oder als Remix: Ihr habt die Wahl!

