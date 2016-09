Der Herbst kehrt langsam ein. Man könnte sich nun einerseits auf das heimische Sofa kuscheln oder schon einmal schauen, was die kommende Festivalsaison bereit hält. Waren beim diesjährigennoch Project Pitchfork, Editors, Blutengel oder die aus dem hohen Norden angereiste Tarja vertreten, kann sich auch das Line Up für das Amphi Festival 2017 bereits mehr als sehen lassen.Neben die bisher bestätigten Bands wie Letzte Instanz, Nachtmahr, Diorama, Frozen Plasma, Stahlmann, Torul gesellen sich am Wochenende vom 22. und 23. Juli 2017 noch die Kultband, Die Krupps mit ihren Klangmischung aus Gitarren und Electro, die Spielmänner von, und aus den Niederlanden reisenan. Als wäre das noch nicht genug, kann sich auch auf Electropop aus dem Hausegefreut werden, die derzeit mit Mesh und Aesthetic Perfection touren, und, der Ableger von Camouflage-Sänger Marcus Meyn, werden mit ihrer Mischung aus Electro-Wave und Pop im Kölner Tanzbrunnen verzaubern.Das Kontingent an Frühbuchertickets ist erschöpft, reguläre Wochenendtickets können im Amphi-Ticketshop erworben werden.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Weitere Bandbestätigungen: Amphi 2017 rüstet mit Fields Of The Nephilim, Die Krupps, Tanzwut u.v.a. auf Weitere Bandbestätigungen: Amphi 2017 rüstet mit Fields Of The Nephilim, Die Krupps, Tanzwut u.v.a. auf Der Herbst kehrt langsam ein. Man könnte sich nun einerseits auf das heimische Sofa kuscheln oder schon einmal schauen, was die kommende...

Düsterer Valentinstag: Marilyn Manson kündigt neue Platte für den Tag der Liebe an Düsterer Valentinstag: Marilyn Manson kündigt neue Platte für den Tag der Liebe an Dass man Marilyn Manson eine clevere Vermarktungsstrategie unterstellen könnte, wenn er seine neue Scheibe gerade an dem Tag veröffentlichen will, an dem so viele...

Depeche Mode: Sensationsankündigung zu Tour und Album in zwölf Tagen? - CONFIRMED! Depeche Mode: Sensationsankündigung zu Tour und Album in zwölf Tagen? - CONFIRMED! Was passiert da gerade bei Depeche Mode? Diese Frage umtreibt seit Montag die riesige Fangemeinde der Kultband, die auf ihrer offiziellen Homepage einen Countdown...

Maschinenfest 2K16 in Oberhausen: Alle Acts, alle Spielzeiten Maschinenfest 2K16 in Oberhausen: Alle Acts, alle Spielzeiten Das alljährliche elektronische Gipfeltreffen in Oberhausen steht wieder an: Etwas mehr als zwei Wochen noch, dann findet das Maschinenfest statt – jenes Event, das die besten Acts aus...

Limitierte Chronik von OOMPH! + handsignierte Autogrammkarte / Jetzt vorbestellen! Limitierte Chronik von OOMPH! + handsignierte Autogrammkarte / Jetzt vorbestellen! Vor zwölf Jahren erreichten OOMPH! mit der Single „Augen auf!“ Platinstatus für 300.000 verkaufte Einheiten. Auf dem diesjährigen M'Era Luna Festival durfte dieses...

Großes Jubiläum: [:SITD:] veröffentlichen "Brother Death"-EP und geben spezielles Konzert Großes Jubiläum: [:SITD:] veröffentlichen "Brother Death"-EP und geben spezielles Konzert [:SITD:] machen ernst: Am 14. Oktober 2016 veröffentlicht die Band anlässlich ihres 20. Jubiläums eine neue EP, die „Brother Death“ heißen wird und die Fans...

Sonic Seducer präsentiert: The Cure ab Mitte Oktober auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz Sonic Seducer präsentiert: The Cure ab Mitte Oktober auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz Die Vorfreude war und ist riesig, doch bald ist sie vorbei – zum Glück, denn das Warten wird bald ein Ende haben: The Cure gehen wieder auf...

Picture-Vinyl: Limitierte 7"-Single von The Mission angekündigt / nur 499 Stück weltweit! Picture-Vinyl: Limitierte 7“-Single von The Mission angekündigt / nur 499 Stück weltweit! Kaum steht die etwas verspätete Veröffentlichung von Sonic Seducer Ausgabe 10/ 2016 ins Haus, haben wir höchstinteressante Neuigkeiten für alle Fans von Wayne...

Sonic Seducer präsentiert: Eisfabrik mit neuem Album auf Tour - natürlich im Winter Sonic Seducer präsentiert: Eisfabrik mit neuem Album auf Tour - natürlich im Winter Im Frühjahr veröffentlichten die Electro-Popper von Eisfabrik ihre „Walking Towards The Sun“-EP, die die Nachfolge zum 2015 erschienenen Langspieler „Eisplanet“ antrat....