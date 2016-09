Erstellt am Donnerstag, 29. September 2016

Düsterer Valentinstag: Marilyn Manson kündigt neue Platte für den Tag der Liebe an

Dass maneine clevere Vermarktungsstrategie unterstellen könnte, wenn er seine neue Scheibe gerade an dem Tag veröffentlichen will, an dem so viele Menschen Blumen und kleine Geschenke für die Liebsten in ihrem Leben besorgen, sei jetzt einmal dahingestellt. Fakt ist: Es wird ein neues Album des Schock-Rockers geben.Nachdem sich der düstere Kreativling bereits als Maler versuchte und im vergangenen Jahr das Album „The Pale Emperor" herausbrachte, ist es jedenfalls an der Zeit für neue Songs. „Say10" wird die Scheibe heißen und die Aufmerksamen unter Euch werden bestimmt schon festgestellt haben, dass es sich dabei um eine Art Code für das Wort „Satan" handelt.Normalerweise kommen Neuerscheinungen an einem Freitag heraus, für Meister Manson gibt es eine Ausnahme, denn der Tag der Liebe fällt im kommenden Jahr auf einen Dienstag. Musikalisch soll die neue Tracksammlung eher an „Antichrist Superstar" oder „Mechanical Animals" anknüpfen als an „The Pale Emperor". Wir halten Euch diesbezüglich auf dem Laufenden.