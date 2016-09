Erstellt am Donnerstag, 29. September 2016

Depeche Mode: Sensationsankündigung zu Tour und Album in zwölf Tagen?

Was passiert da gerade bei? Diese Frage umtreibt seit Montag die riesige Fangemeinde der Kultband, die auf ihrer offiziellen Homepage einen Countdown eingerichtet hat, der in zwölf Tagen abgelaufen sein wird. Als sicher gilt, dass das, was dann möglicherweise angekündigt wird, nichts mit der umfassenden Video-Compilation zu tun haben wird, die im November mit einem Umfang von drei DVDs erscheint ( wir berichteten ).Gut informierte Kreise wollen wissen, dass am 11.10.2016 in Mailand eine Pressekonferenz stattfinden wird, wo die Tourdaten 2017/18 bekanntgegeben sowie Details zum neuen Studioalbum verkündet werden, an welchem Depeche Mode seit vielen Monaten konzentriert in Studios in den USA arbeiten. Die Pressekonferenz soll ab 13.00 Uhr live im Internet live übertragen werden. Diese Infos sind unbestätigt und nicht offiziell.Depeche Mode-Fans, die sich die Zeit bis zur Tour bzw. bis zur Veröffentlichung des neuen Studioalbums angenehm vertreiben möchten, denen empfehlen wir die neue Sonic Seducer Sonderedition ICONS, welcher als besondere Beilage diemit exklusiven Coverversionen beiliegt.