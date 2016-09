Das alljährliche elektronische Gipfeltreffen in Oberhausen steht wieder an: Etwas mehr als zwei Wochen noch, dann findet dasstatt – jenes Event, das die besten Acts aus dem Dunstkreis von Rhythm’n‘Noise, IDM und Dark Ambient auf der riesigen Bühne der Turbinenhalle vereint. Die industrielle Kulisse bildet den perfekten Rahmen für das Spektakel, das von massiven Sound- und Lichtinstallationen gestützt ist. Eindringlichere audiovisuelle Erfahrungen sind schwer vorstellbar!Die größte und bedeutendste Veranstaltung dieser Art steht gleichzeitig für harte wie atmosphärische und intelligente elektronische Klänge, die Labels wie Ant-Zen, Hands, audiophob., Audiotrauma oder Raumklang veröffentlichen. Das Programm 2016, wie immer über drei Tage verteilt, gestaltet sich abermals in jeder Hinsicht sensationell:17:00 doors open18:00 THE_EMPATH19:00 DIRK GEIGER20:00 SPHERICAL DISRUPTED21:00 BLUSH_RESPONSE22:00 FRACTIONAL23:00 AMBASSADOR2100:00 DEUTSCH NEPAL01:00 HYPNOSKULL02:00 WINTERKÄLTE17:00 doors open18:00 SUPERSIMMETRIA19:00 MORTHOUND20:00 EA8021:00 HEIMSTATT YIPOTASH22:00 SONIC AREA23:00 13TH MONKEY00:00 HOLOGRAM_01:00 ANCIENT METHODS02:00 TEST DEPT redux15:00 doors open16:00 ECSTASPHERE17:00 TRACKOLOGISTS18:00 MICHAEL IDEHALL19:00 ESA20:00 THE [LAW-RAH] COLLECTIVE21:00 CERVELLO ELETTRONICO22:00 TREPANERINGSRITUALEN23:00 NIVEAU ZERO00:00 ISZOLOSCOPEWeitere Infos und Tickets im Vorverkauf auf der offiziellen Festival-Homepage!

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Maschinenfest 2K16 in Oberhausen: Alle Acts, alle Spielzeiten Maschinenfest 2K16 in Oberhausen: Alle Acts, alle Spielzeiten Das alljährliche elektronische Gipfeltreffen in Oberhausen steht wieder an: Etwas mehr als zwei Wochen noch, dann findet das Maschinenfest statt – jenes Event, das die besten Acts aus...

Limitierte Chronik von OOMPH! + handsignierte Autogrammkarte / Jetzt vorbestellen! Limitierte Chronik von OOMPH! + handsignierte Autogrammkarte / Jetzt vorbestellen! Vor zwölf Jahren erreichten OOMPH! mit der Single „Augen auf!“ Platinstatus für 300.000 verkaufte Einheiten. Auf dem diesjährigen M'Era Luna Festival durfte dieses...

Großes Jubiläum: [:SITD:] veröffentlichen "Brother Death"-EP und geben spezielles Konzert Großes Jubiläum: [:SITD:] veröffentlichen "Brother Death"-EP und geben spezielles Konzert [:SITD:] machen ernst: Am 14. Oktober 2016 veröffentlicht die Band anlässlich ihres 20. Jubiläums eine neue EP, die „Brother Death“ heißen wird und die Fans...

Sonic Seducer präsentiert: The Cure ab Mitte Oktober auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz Sonic Seducer präsentiert: The Cure ab Mitte Oktober auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz Die Vorfreude war und ist riesig, doch bald ist sie vorbei – zum Glück, denn das Warten wird bald ein Ende haben: The Cure gehen wieder auf...

Picture-Vinyl: Limitierte 7"-Single von The Mission angekündigt / nur 499 Stück weltweit! Picture-Vinyl: Limitierte 7“-Single von The Mission angekündigt / nur 499 Stück weltweit! Kaum steht die etwas verspätete Veröffentlichung von Sonic Seducer Ausgabe 10/ 2016 ins Haus, haben wir höchstinteressante Neuigkeiten für alle Fans von Wayne...

Sonic Seducer präsentiert: Eisfabrik mit neuem Album auf Tour - natürlich im Winter Sonic Seducer präsentiert: Eisfabrik mit neuem Album auf Tour - natürlich im Winter Im Frühjahr veröffentlichten die Electro-Popper von Eisfabrik ihre „Walking Towards The Sun“-EP, die die Nachfolge zum 2015 erschienenen Langspieler „Eisplanet“ antrat....

Zurück ins Jahr 1999: Army Of The Universe veröffentlichen neues Album / Videoclip online Zurück ins Jahr 1999: Army Of The Universe veröffentlichen neues Album / Videoclip online Vor acht Jahren gründeten Produzent Trebla und Sänger Lord K. Army Of The Universe. 2010 erschien ihr erstes Album „Mother Ignorance“, gefolgt von „The...

Musikgeschichte im Großformat: Limitierte Vinylkollektion von Blutengel angekündigt Musikgeschichte im Großformat: Limitierte Vinylkollektion von Blutengel angekündigt Fans von Blutengel aufgepasst: Die ersten fünf Alben der erfolgreichen Berliner Düsterpop-Formation um Chris Pohl werden auf Vinyl neu aufgelegt. Am 28. Oktober...

Sonic Seducer präsentiert: Solar Fake "ruhig gestellt" Sonic Seducer präsentiert: Solar Fake „ruhig gestellt“ Elektronische, von nachdenklicher Atmosphäre geprägte Musik ist neben der markanten Stimme von Sänger Sven Friedrich das deutlichste Markenzeichen von Solar Fake. Ihr Gespür für überraschende...