Erstellt am Mittwoch, 28. September 2016

Grund zum Feiern: [:SITD:] veröffentlichen "Brother Death"-EP und geben Konzert zum 20. Jubiläum

machen ernst: Am 14. Oktober 2016 veröffentlicht die Band anlässlich ihres 20. Jubiläums eine neue EP, die „Brother Death“ heißen wird und die Fans auf das kommende Album einstimmen soll, dessen Veröffentlichung für das Frühjahr 2017 geplant ist. „Brother Death“ kommt als Download und in einer 20th Anniversary Limited Edition auf CD im Digipak, die im Shop von Dark Dimensions erhältlich sein wird. Mit einer Spielzeit von circa 50 Minuten und zehn bislang unveröffentlichten Tracks, darunter Kooperationen mit Solar Fake, Solitary Experiments, Autodafeh und anderen, dürfte so einiges geboten werden.Wer sich persönlich von den Qualitäten der Band überzeugen möchte, hat einen Tag später Gelegenheit dazu: Am 15. Oktober liefern [:SITD:] eine große Jubiläumsshow im Oberhausener Kulttempel, während der die „Brother Death“-EP erstmals live präsentiert werden soll. Den Support übernehmen A Spell Inside.