Picture-Vinyl: Limitierte 7“-Single von The Mission angekündigt / nur 499 Stück weltweit!

Kaum steht die etwas verspätete Veröffentlichung von Sonic Seducer Ausgabe 10/ 2016 ins Haus, haben wir höchstinteressante Neuigkeiten für alle Fans von Wayne Hussey und. Das Oktobermagazin mit großem Interview zum neuen Album ist auch in einer streng limitierten Edition von lediglich 499 Stück erhältlich, zu welcher eine exklusive Picture-Vinyl von The Mission gehört.Darauf zu finden sind zwei Songs: „Met-Amor-Phosis“ in einem exklusiven Remix, der nirgendwo anders zu bekommen ist. Das Stück glänzt nicht nur mit Backing Vocals von HIM-Frontmann Ville Valo, sondern auch in einer Neubearbeitung von Mark Gemini Thwaite. Der Song auf der B-Seite heißt „Tyranny Of Secrets“.A] Met-Amor-Phosis [MGT Dogs Bollocks Remix] feat. Ville Valo (HIM)B] Tyranny Of SecretsAb dem 11. Oktober ist die Picture-Vinyl von The Mission lieferbar. Vorbestellen könnt Ihr schon jetzt in unserem Onlineshop