Erstellt am Montag, 26. September 2016

Sonic Seducer präsentiert: Eisfabrik mit neuem Material auf Tour - natürlich im Winter

Im Frühjahr veröffentlichten die Electro-Popper vonihre „Walking Towards The Sun“-EP, die die Nachfolge zum 2015 erschienenen Langspieler „Eisplanet“ antrat. Einen mit Live-Szenen gespickten Videoclip hatte die Band bestehend aus Der Frost, Celsius und Dr. Schnee ebenso produziert. Am 25. November 2016 legen Eisfabrik eiskalt nach und veröffentlichen ihr neues Album „Achtzehnhundertunderfroren“. Der Titel bezieht sich auf das Jahr 1816, in welchem es praktisch keinen Sommer gab, nachdem der Vulkan Tambora ausgebrochen war, Aerosolwolken den ganzen Globus einhüllten und große Menge Sonnenlicht absorbierten. Die Auswirkungen waren verheerend.Da machen wir uns lieber warme Gedanken und freuen uns auf die nächste Tour des Trios. Im Januar und Februar 2017 ist es wieder soweit, präsentiert von Sonic Seducer. Die Dates der „Nichtsommertour“:27.01.17 Leipzig, Moritzbastei28.01.17 Berlin, Nuke Club04.02.17 Hamburg, Headcrash10.02.17 München, Backstage Club11.02.17 Frankfurt/M., Das Bett17.02.17 Bochum, Rockpalast18.02.17 Hannover, Lux