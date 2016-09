Erstellt am Montag, 26. September 2016

Zurück ins Jahr 1999: Army Of The Universe veröffentlichen neues Album / Videoclip online

Vor acht Jahren gründeten Produzent Trebla und Sänger Lord K.. 2010 erschien ihr erstes Album „Mother Ignorance“, gefolgt von „The Hipster Sacrifice“ (2014). Bekannt für ihre Mischung aus analogen Synthesizern , Gitarren und Einflüssen von 90er Industrial bis hin zu New Wave haben die Italiener sich während ihrer Touren durch Nordamerika und Europa eine solide Fanbasis erspielt. Am 08. Oktober erscheint das neue Army Of The Universe-Album „1999 & The Aftershow“, das 13 neue Songs enthält.Zum Song „1999“ wurde ein Videoclip gedreht, der den Betrachter mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1999 nimmt. Die Idee des Clips ist einfach erklärt: Die Zeit soll angehalten werden, bevor das neue Jahrtausend beginnt, um im Jahr 1999 zu verweilen. Das ganze Video seht ihr hier:01. 199902. Down Till Dusk03. Another Escape04. Digital Slag05. Zeus (My Own Rebel)06. I Lost My Sound07. The Aftershow08. Little Paranoia09. Snake Was Rhight10. Late Detroit Nights11. Nobody 2.012. The Albert Hotel13. Ninety Ninety Noise (B...ACK)