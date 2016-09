Erstellt am Montag, 26. September 2016

Musikgeschichte im Großformat: Limitierte Vinylkollektion von Blutengel angekündigt

Fans vonaufgepasst: Die ersten fünf Alben der erfolgreichen Berliner Düsterpop-Formation um Chris Pohl werden auf Vinyl neu aufgelegt. Am 28. Oktober erscheint „History – The Vinyl Collection“ - und wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um eine Zusammenstellung der Alben „Child Of Glass“, „Seelenschmerz“, „Angel Dust“, „Demon Kiss“ und „Labyrinth“ in einer 10-LP-Box.Die einzelnen Stücke wurden speziell für Vinyl neu gemastert. Jedes Album wird als Doppel-LP im großformatigen Klappcover auf 180-Gramm-Vinyl und jeweils in einer anderen Farbe erscheinen. Akustisch und optisch erstklassig!Limitiert auf 499 Stück und in einer stabilen, glanzlackierten und bedruckten Pappschuber-Kassette zuhause, kommt die erste Vinylbox der Bandgeschichte zu einem angemessenen aber nicht ganz günstigen Preis auf den Markt. Vorbestellbar ist die Kollektion hier